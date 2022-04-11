Значительная часть Запорожской области была оккупирована в первые недели полномасштабного вторжения России. Включая атомную электростанцию в Энергодаре. При этом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух считает, что оккупанты сами покинут станцию.

В интервью LIGA.net он заявил, что Запорожская АЭС для россиян — это чемодан без ручки.



Старух говорит, что сейчас Запорожская АЭС работает:

«Ситуация сложная, потому что все работают под дулом автомата. Также пытаются завести людей в горсовет и захватить систему управления. Энергодар находится под постоянным террористическим давлением».

При этом он считает, что специально освобождать станцию не будут, поскольку оккупанты сами ее покинут, когда ЗСУ будут освобождать область.

«»Энергодар находится в таком месте, что это – тупик. И оставаться в нем нет смысла. Для них атомная станция – как чемодан без ручки. Там ничего не сделаешь».Поддержите Народную Правду добровольным взносом

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