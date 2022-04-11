С момента полномасштабного вторжения России в Украину выросло количество заявлений о случаях, связанных с дорожно-транспортными происшествиями.

О том, кто должен платить компенсацию за поврежденное во время войны авто, пишет UBR.ua.

Опрошенные редакцией эксперты посоветовали при ДТП использовать европротокол даже в случае отклонения от процедуры, например, если не все участники аварии застрахованы.

Генеральный директор Национальной ассоциации страховщиков Украины Денис Ястреб посоветовал как можно более полно фиксировать ДТП в виде фото- и видеоданных, сохранять их и при первой же возможности предоставлять в страховую компанию.

Если автомобиль поврежден или уничтожен в результате военных действий, то возмещать ущерб должна будет страна-агрессор, убежден Денис Ястреб. По словам генерального директора НАСУ, страховщики изъявили готовность принять участие в разработке необходимого правового механизма.

Эксперт предположил, что в данном случае целесообразно было бы разработать процедуру, аналогичную недавно запущенной в «Дії» – там появилась возможность направить заявку на возмещение ущерба за разрушенную недвижимость.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

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