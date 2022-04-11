Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч людей, поскольку Россия хочет сделать из него «показательно уничтоженный город».

Об этом он сообщил, выступая перед парламентом Южной Кореи.

«Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Мариуполь под обстрелами с 24 февраля, с 1 марта город находится в блокаде. Несмотря на то, что город практически уничтожен — Россия сбрасывала бомбы больницы, театр и даже роддом — оккупанты продолжают наносить удары. Киев не может организовать безопасный гуманитарный коридор, оккупанты срывают договоренности. При этом в городе нет еды, воды и света.