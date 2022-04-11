ВСУ во время штурма оккупированных населенных пунктов в Донецкой области была уничтожена часть батальонно-тактической группы российских оккупантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО. Сообщается, что речь идет о военнослужащих 1-й батальонно-тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного военного округа. В частности, они отличились в массовых убийствах мирного населения в Сирии. "В составе уничтоженного подразделения было немало участников массовых убийств мирного населения Сирии. Как выяснилось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими воинами", — сообщает Командование ССО ВСУ. Также уничтоженные россияне причастны к массовым убийствам в Сирии Кроме того, отмечается, что Россия продолжает свозить в Украину убийц мирного населения, террористов, мародеров со всего Кавказа.

В войне в Украине принимают участие убийцы мирного населения в Сирии (t.me/CenterCounteringDisinformation) Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала данные оккупантов, совершавших геноцид в Бородянке. Напомним, война РФ против Украины длится 47-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!