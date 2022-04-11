Правительство Соединенного Королевства решило ввести ряд ограничений против бывшего и действующего президентов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины – Милорада Додика и Жельки Цвиянович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правительства. "Боснийско-сербские политики Милорад Додик и Желька Цвианович попали под санкции Великобритании за попытки взорвать легитимность и функциональность государства Босния и Герцеговина", – говорится в сообщении. Ограничения, в частности, включают запрет на въезд политиков и замораживание активов. Оба лидера боснийских сербов поплатились за блокирование общегосударственных учреждений Боснии и попытки узурпировать полномочия. К примеру, Додик инициировал выход Республики Сербской из ведущих государственных учреждений. В свою очередь Цвианович попыталась передать на уровень Республики Сербской часть общегосударственных полномочий. "Эти двое политиков сознательно подрывают тяжело завоеванный мир в Боснии и Герцеговине. Их безответственное поведение, поощряемое Путиным, угрожает стабильности и безопасности Западных Балкан", – заявила глава британского МИД Лиз Трасс. К слову, Грузия и Молдова получили от ЕС опросники по поводу статуса кандидата в члены объединения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.