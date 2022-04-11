Вооруженные силы Украины сбили российский самолет в Луганской области. Воздушную цель поразили сегодня, 11 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. "У нас есть и две хорошие новости. Вчера вечером наши накрыли артиллерийский состав в Новоайдаре. А сегодня уже сбили один самолет", – отметил он. Отметим, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения противник потерял 154 самолета. Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, в результате попадания в многоэтажку есть как минимум один погибший. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.