Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оборона блокадного Мариуполя продолжается. По его словам, связь с подразделениями поддерживается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram. "Продолжается оборона Мариуполя. Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчива и поддерживается. Отмечаю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей по всем направлениям", — отметил Залужный. Напомним, что в Мариуполе российские кафиры захватили в плен экипаж грузового судна под флагом Либерии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.