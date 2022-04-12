Индекс потребительских цен в США в марте 2022 г. достиг 8,5%. Это самый большой прирост в годовом исчислении с декабря 1981 года, после скачка на 7,9% в феврале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Месячная инфляция выросла в марте до максимума за 16,5 года до 1,2%, поскольку война России против Украины подняла стоимость бензина до рекордно высокого уровня. В марте цены на бензин в среднем взлетели до рекордно высокого уровня в 4,33 доллара за галлон. Хотя бензин был основным фактором инфляции в прошлом месяце, продукты питания и услуги, такие как аренда жилья, также внесли значительный вклад. Россия является вторым по величине экспортером сырой нефти в мире. Соединенные Штаты запретили импорт российской нефти, сжиженного природного газа и угля в рамках ряда санкций против Москвы за ее вторжение в Украину. Помимо повышения цен на бензин, продолжающаяся уже второй месяц российско-украинская война привела к глобальному скачку цен на продовольствие, поскольку Россия и Украина также являются крупными экспортерами таких товаров, как пшеница и подсолнечное масло. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.