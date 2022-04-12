Украина проверяет информацию о возможном применении химического оружия российскими оккупантами в Мариуполе.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

«По состоянию на сейчас мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что (это было). Можем о предварительных данных говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы, возможно, были. Окончательная официальная информация будет позже», — заявила она.

Маляр подчеркнула, что риск применения химического оружия Россией существует и является достаточно высоким.

Напомним, 11 апреля бойцы Азова сообщили, российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

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36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, подразделение которой находится сейчас в Мариуполе, больше не имеет боеприпасов для защиты города.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч людей, поскольку Россия хочет сделать из него «показательно уничтоженный город».