Село Термаховка, расположенное западнее Чернобыльской зоны, километрах в 50-ти, испытало разрушения от обстрелов в первые дни войны. Местные рассказали, как они пережили продолжавшуюся в течение месяца оккупацию. Об этом говорится в рамках проекта "Украинский свидетель".

Киевская область стала боем боевых действий с первых дней войны. Еще 24 февраля русские войска зашли в Чернобыль. "Кажется, 24 февраля шли танки… Сосед мертвый лежал… 26 числа такое нам сделали… Я сейчас как живу, и как не живу", — вспоминает Людмила Александровна, жительница села, показывая последствия разрушений. На видео – разбитые дома, разбитые автомобили. Посреди села – свежие могилы. Братья Анатолий и Владимир рассказывают, как их мать Алла получила ранения. 28 февраля она скончалась. Быстрые не могли добраться до села из-за постоянных боевых действий. Их отец, 71-летний Петр, остался в живых. Женщину похоронили прямо во дворе Термаховка – маленькая деревня, в которой все друг друга знают. До войны здесь проживало около 400 человек, теперь местные знают, где кто похоронен. Раньше мы писали о героях войны, которых мы часто не замечаем.