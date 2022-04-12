Александр Лукашенко в очередной раз обвинил Владимира Путина в невыполнении обещания. На этот раз речь зашла о воинском звании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко в ходе брифинга с Путиным. Лукашенко заявил, что тоже хочет быть как Путин и иметь воинское звание полковника. "Правда в том, что он мне обещал, но до сих пор не присвоил", — добавил он. В ответ на это заявление Путин сказал, что раз обещал присвоить Лукашенко полковнику, то сделает это. Однако когда именно, глава Кремля не уточнил. Напомним, в ноябре прошлого года Лукашенко пожаловался, что Путин обманул его — пригласил вместе посетить оккупированный Россией Крым, но свое обещание не сдержал. Отметим, сегодня Путин и Лукашенко назвали убийства украинцев в Киевской Буче "фейком" и якобы британской "спецоперацией". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!