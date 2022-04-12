На 12 апреля Украина согласовала гуманитарные коридоры для эвакуации населения. Их сегодня откроется девять.

Об этом сообщает вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук в Telegram.Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Бердянск — Запорожье.

Токмак — Запорожье.

Место собраний: ул. Шевченко, 5.

Энергодар — Запорожье.

Место сбора автомобилей объявят местные власти.Эвакуация из городов Запорожской области будет происходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

Северодонецк — Бахмут.

Место собраний: проспект Химиков, 28.

Лисичанск — Бахмут.

Место собраний: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная — Бахмут.

Место собраний: ул. Первомайская, 42.

с. Горное — Бахмут.

Место собраний: ул. Гагарина, 13.

Рубежное — Бахмут.