На 12 апреля Украина согласовала гуманитарные коридоры для эвакуации населения. Их сегодня откроется девять.
Об этом сообщает вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук в Telegram.Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
Бердянск — Запорожье.
Токмак — Запорожье.
Место собраний: ул. Шевченко, 5.
Энергодар — Запорожье.
Место сбора автомобилей объявят местные власти.Эвакуация из городов Запорожской области будет происходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
Северодонецк — Бахмут.
Место собраний: проспект Химиков, 28.
Лисичанск — Бахмут.
Место собраний: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная — Бахмут.
Место собраний: ул. Первомайская, 42.
с. Горное — Бахмут.
Место собраний: ул. Гагарина, 13.
Рубежное — Бахмут.