Правоохранители обнаружили на таможне контейнер-рефрижератор с более чем 20 тоннами мяса, принадлежавшего белорусскому предпринимателю. Сообщается, что его отправят на нужды вооруженных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДБР. "Работники ДБР совместно с сотрудниками Гостаможслужбы Одесской таможни обнаружили на таможне контейнер-рефрижератор с более чем 20 тоннами мяса — говядины", — говорится в сообщении. Отмечается, что она принадлежала белорусскому предпринимателю, стоимость мяса составляет 1,6 миллиона гривен. В настоящее время движение груза остановили. Ведомство направило соответствующие материалы в Николаевскую областную военную администрацию, чтобы мясо принудительно изъяли и передали на нужды ВСУ. Всего с начала горячей фазы войны России против Украины ДБР уже передало на нужды армии около 600 тонн продуктов.

На армию передадут более 20 тонн конфискованного мяса, принадлежавшего белорусскому предпринимателю (dbr.gov.ua) Ранее мы сообщали, что во Львове суд на армию перечислил 650 тысяч евро, принадлежавших российским коммерсантам. Напомним, война РФ против Украины длится 48-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!