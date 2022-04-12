Владимиром Путиным во время вторжения в Украину двигает извращенный этнический национализм. Барак Обама уверен, что российский президент всегда был таковым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. "Путин всегда был безжалостен как к своему народу, так и к другим. Он всегда был окутан этим извращенным, обезображенным чувством обиды и этническим национализмом", — сказал Обама. Он уверен, что эта часть Путина всегда присутствовала. "Во время вторжения в Украину мы увидели его безрассудство, которого вы, возможно, не ожидали восемь-десять лет назад, но опасность всегда была", — добавил Обама. Бывший президент США отказался прямо отвечать на вопрос о том, что, оглядываясь назад, он бы поступил по-другому, будучи на своем посту, в том числе, когда Россия оккупировала Крым в 2014 году. В то же время, по его словам, важно "не воспринимать нашу собственную демократию как должное" и "поддерживать тех, кто верит в свободу и независимость, и присоединяться к ним". Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.