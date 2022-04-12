12 апреля русские войска в очередной раз обстреляли жилые кварталы Харькова. Разрушены и повреждены дома, а по меньшей мере два человека ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное. Харьков". "По меньшей мере, два человека ранены в результате обстрела жилых кварталов на юге Харькова днем 12 апреля, сообщили в областной военной администрации. Российским снарядом разрушены и повреждены несколько зданий", — пишет издание. Отметим, российские кафиры активно обстреливают жилые кварталы Харькова. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что интенсивность обстрелов выросла и расширилась география бомбардировок. Ранее стало известно, что кафиры обстреляли Харьков новыми видами бомб. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.