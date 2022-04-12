Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался по поводу переговоров между Украиной и страной-оккупантом. По его словам, сейчас они находятся в тупике. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Путина. "Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах сторон в Стамбуле, и вернулся в тупиковую ситуацию", – заявил Путин. Также он добавил, что вчера, 11 апреля, ему доложили о якобы новых изменениях в переговорных позициях Киева. Однако он не раскрыл подробностей на этот счет. Напомним, РБК-Украина также писала о том, что, по словам Путина, переговоры между Россией и Украиной удалось начать, якобы, благодаря Лукашенко. Также недавно в Кремле было предложено включить Беларусь в число стран-гарантов безопасности. Война России против Украины длится 48 дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.