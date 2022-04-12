Укравтодор демонтирует разрушенный мост за Киевом в сторону Житомира, а также откроет временный проезд по переправе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Это трасса М-06 Киев – Чоп вблизи села Стоянка. Еще в начале российского вторжения здесь был взорван мост. После освобождения Киевской области от захватчиков и разминирования Укравтодор немедленно начал восстанавливать проезд на этом участке. Строим временную переправу, а также демонтируем разрушенный мост», — говорится в сообщении.

Временный проезд по переправе, которая откроет сообщение с Киевом, обещаю открыть на следующей неделе.