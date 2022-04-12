Владимир Путин назвал массовые убийства российскими оккупантами украинцев в Киевской Буче "фейком". Глава Кремля добавил, что получил на этот счет какие-то "документы" от Александра Лукашенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина РосСМИ. "В украинской Буче организован такой же "фейк", как был с химическим оружием в Сирии", – заявил Путин. Он добавил, что Лукашенко передал ему "документы" о случившемся в Буче. Напомним, ранее Лукашенко заявил, что зверства российских кафиров в Буче — это была якобы "спецоперация" Британии. Отметим, во время оккупации Киевской Бучи российские захватчики убили не менее 320 мирных жителей. Пока удалось идентифицировать около половины тел. Война России против Украины длится 48-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!