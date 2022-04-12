Российский президент Владимир Путин рассказал, сколько будет продолжаться так называемая "спецоперация" в Украине. Она будет продолжаться до "достижения поставленных целей". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. По его словам, сам ход "спецоперации" идет по плану. "Операция в Украине будет продолжаться до полного завершения и достижения целей, поставленных в самом начале", – сказал Путин. Напомним, недавно глава Кремля назвал очередную цель "военной спецоперации" в Украине. Он считает, что Россия должна помочь жителям Донбасса. Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена прекращать боевые действия на время переговоров с Украиной. Но добавил, что огонь не будут прекращать до тех пор, пока не будет "достигнута окончательная договоренность". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.