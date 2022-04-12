На территорию Украины с начала полномасштабной войны вернулось 870 тысяч граждан. Однако покинули страну около 3,3 млн человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко. По его данным, в первые дни войны в Украину вернулись около 10 тысяч человек. Сейчас каждый день возвращаются 25-30 тысяч человек. Преимущественно это женщины, дети и пожилые люди. "С кем у нас была возможность общаться, они говорят, что видят, что ситуация особенно в западных областях более безопасна и они не могут дальше оставаться за границей, а готовы вернуться в страну и оставаться здесь", — отметил Демченко. Он добавил, что с начала войны Украины покинули 3,3 млн. граждан. Спикер ГНСУ сообщил, что сейчас очередей на границах нет. Есть отдельные пиковые часы, когда несколько десятков или сотен автомобилей ожидают пересечения границы. Напомним, по данным ООН, с начала войны Украину покинули 4,5 млн. граждан. Большинство из них уехали в Польшу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.