Служба безопасности Украины перехватила разговор российского военного с его женой. В частности, в разговоре женщина сама призывает своего мужчину насиловать женщин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ. В службе отметили, что этот шокирующий перехват отражает моральные ценности не только кафиров, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине. "Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное – оберегайся там", — сказала жена своему мужу-оккупанту. В СБУ добавила, что дополнительные комментарии здесь излишни. "Работаем на победу, чтобы как можно скорее изгнать эту нечисть из Украины", — говорится в сообщении. Ранее мы сообщали, что СБУ задержала агента РФ, сделавшего в Украине серьезную карьеру. Также мы писали, что СБУ запустила приложение для проверки подозрительных. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!