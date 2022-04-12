Мэр Бучи Анатолий Федорчук сообщил, что в городе обнаружили 403 тела мирных жителей, убитых российскими оккупационными войсками. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на брифинг. "Имеем 403 тела, зверски замученные, убитые. Сегодня в 10 начали открытие, второй могилы массового захоронения — 56 тел, плюс 4 частные могилы", — сообщил Мэр Бучи. Он добавил, что в городе продолжают работу саперы. В частности, по лесополосам и лесам. "Надеемся, кто пропал без вести живы, но, скорее всего, тела найдем между населенными пунктами. Жители видели, как их вывозили в эти места", — отметил Федорчук. Напомним, недавно украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче". Война в Украине длится уже 48-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.