С начала полномасштабной войны России в Украине убиты несколько десятков журналистов.

Список жертв опубликовал Национальный союз журналистов.

Среди погибших есть представители иностранных СМИ.

Список убитых журналистов:

Пьер Закжевски

Александра Кувшинова

Александр Лыткин

Павел Ли

Сергей Пущенко

Евгений Сакун

Брент Энтони Рено

Оксана Баулина

Дилербек Шакиров

Виктор Дедов

Виктор Дударь

Лилия Гумянова

Юрий Олейник

Олег Якунин

Максим Левин

Мантас Кведоравичюс

Сергей Заиковский

Денис Котенко

Евгений Баль

Роман Нежиборец