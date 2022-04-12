Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные по потерям врага за время вторжения в Украину. Россия уже потеряла 19 600 солдат.
Что касается техники, то потери следующие:
танков ‒ 732 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1946 ед,
артиллерийских систем – 349 ед,
РСЗО — 111 ед,
средства ПВО — 63 ед,
самолетов – 157 ед,
вертолетов – 140 ед,
автомобильной техники — 1406 ед,
корабли /катера — 7 ед,
цистерн с ГСМ — 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 124.
Специальная техника – 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.Поддержите Народную Правду добровольным взносом
36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, подразделение которой находится сейчас в Мариуполе, больше не имеет боеприпасов для защиты города.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч людей, поскольку Россия хочет сделать из него «показательно уничтоженный город».
Украина проверяет информацию о возможном применении химического оружия российскими оккупантами в Мариуполе. Возможно, это были фосфорные боеприпасы.