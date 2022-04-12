Украинские военные отодвинули линию боевых действий Днепропетровской области. Теперь линия фронта проходит по территориям Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в эфире телемарафона. По его словам, ВСУ удалось уволить более 15 населенных пунктов в Херсонской области. "Благодаря доблести наших военных линия фронта находится уже не на границе Криворожского района и Херсонской области, она продвинута значительно дальше в сторону и проходит уже внутри Херсонской области. Освобождены более 15 населенных пунктов, враги пытаются огрызаться очень серьезно, но наши военные очень качественно уничтожают и технику и живую силу противника", — заявил Вилкул. Он добавил, что в уволенных населенных пунктах специалисты восстанавливают инфраструктуру, прежде всего линии электропередач. Напомним, что российские кафиры в ночь на 12 апреля атаковали Днепропетровскую область с воздуха. Одну из ракет сбили. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.