Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер хотел посетить Киев и провести встречу с президентом Владимиром Зеленским, но украинский лидер отказался.

Об этом пишет BILD.

Издание утверждает, что в Офис Федерального президента поступило четкое заявление о том, что сейчас Киев не готов к таким встречам. При этом сообщается, что Штайнмайер хотел прибыть в Киев в составе иностранной делегации. Одновременно с этим, как известно, с другими европейскими политиками Зеленский готов встретиться.

«Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с Россией, которые были также сформированы формулой Штайнмайера. Сейчас ему не рады в Киеве. Посмотрим, изменится ли это», — высказался украинский дипломат в комментарии BILD.

Напомним, Штайнмайер был активным сторонником газопровода «Северный поток-2», лоббировал энергетические интересы России в Европе. После полномасштабного вторжения России в Украину он осудил действия Кремля и даже призывал привлечь политическое руководство РФ к трибуналу.

