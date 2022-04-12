Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о 100% гарантиях депозитов на время войны. Закон вводит полную гарантию возврата банковских вкладов в случае вывода банка с рынка в течение действия военного положения и три месяца спустя.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Через три месяца после завершения военного положения гарантированная государством сумма будут ограничиваться 600 тысячами гривен, что означает ее повышение в три раза с нынешних 200 тыс. грн.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

Валовой внутренний продукт Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.