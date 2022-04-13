Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал жителей Луганской и Донецкой областей не медлить и как можно быстрее эвакуироваться. Поскольку битва с Россией за эти территории будет тяжелой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram. "Людям из Луганской и Донецкой областей сегодня действительно нужно эвакуироваться. Поддерживаю Председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая, призывающего украинцев садиться в автобусы для эвакуации и ехать в более безопасные регионы", — написал Ермак. Он подчеркнул, что нужно четко понимать, что Россия накапливает силы и стреляет по жилым кварталам. "Там готовы убивать мирных людей просто так, использовать их как живой щит. Битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой, и мирные люди должны выехать туда, где можно переждать обострения, уберечь детей и облегчить ВСУ работу по врагу. Не мешайте, власти делают все для эвакуации. Все будет Украина", — призвал Ермак. Напомним, сегодня глава Луганской ОГА Сергей Гайдай призвал жителей региона "эвакуироваться, пока есть такая возможность" и назвал места сбора. Вместе с тем УЗ назначила на сегодняшний день ряд эвакуационных поездов с востока Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.