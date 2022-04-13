Правительство Великобритании запрещает импорт чугуна и стали из Российской Федерации, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов.

Об этом говорится в сообщении британского правительства.

«Сегодняшнее объявление предшествует принятию подзаконного акта в парламенте завтра (четверг, 14 апреля), запрещающему импорт изделий из чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий, современных материалов и предметов роскоши», — говорится в сообщении.

В Британии уверены, что решение нацелено на ключевые источники дохода для «военной машины Путина»:

«Мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин. Мы не будем останавливаться в нашей миссии остановить военную машину Путина», — прокомментировала глава МИД Великобритании Лиз Трасс.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

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