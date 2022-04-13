Для эвакуации жителей Луганской области сегодня запланирован гуманитарный коридор. Это касается жителей Горской общины, Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка. Глава Луганской области Сергей Гайдай просит людей немедленно эвакуироваться, пока есть возможность.

Официально, по его словам, ни один из гуманитарных коридоров на 13 апреля не согласован — по всем направлениям в Луганской области оккупанты нарушают режим прекращения огня. Но при первой возможности людей сегодня эвакуируют.

«Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать! Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах. С каждым днем ​​напряжение растет – напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет – автобусы стоят в местах сборов, – обратился он к оставшимся жителям Луганщины. Многие жители Рубежного из центральных районов города выехать просто не успели. И теперь они терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных и соседей посреди жилого квартала, вынуждены принудительно ехать в Россию, в ее северные регионы. Поэтому, обезопасьте себя, пока это возможно – эвакуируйтесь на запад Украины и сами выбирайте, где переждать обострения – во Львове или Черновцах, Ивано-Франковске или Ужгороде, а возможно где-то ближе. Все организованные нами автобусы и поезда бесплатны», — обратился Гайдай.

Места сборов:

— Северодонецк: проспект Химиков, 28;

– Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

– Попасная: ул. Первомайская, 42;

– Горское: ул. Гагарина, 13а;

— Нижнее: Парковая, 13;

— Рубежное: ул. Чехова, 11.

