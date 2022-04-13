Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила о намерении прекратить членство Франции в НАТО в случае избрания президентом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-конференцию кандидата. Ле Пен пообещала потребовать выхода Франции из НАТО в случае избрания президентом. От членства в Европейском Союзе решила не отказываться. "Это не моя цель. Однако я хочу, чтобы эта европейская структура эволюционировала", – заявила кандидатка. Тем не менее, Ле Пен стремится сохранить сотрудничество с членами Североатлантического альянса. В частности, она при выходе Франции из НАТО не будет отказываться от выполнения статьи 5 о взаимной защите между членами организации. Второй тур президентских выборов во Франции назначен на 24 апреля. Соперником Ле Пен станет действующий глава государства Эммануэль Макрон. Напомним, что украинский МИД отреагировал на заявление Макрона о "братских народах" Украины и РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.