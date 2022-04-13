Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Виктора Медведчука лишат депутатского мандата. Это произойдет после того, как суд вынесет решение по делу нардепа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стефанчука во время телемарафона. "По поводу господина Медведчука ведется уголовное производство и как только мы получим решение суда, которое вступило в законное действие, это основание для того, чтобы лишить его депутатского мандата", — сказал он. Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что депутат Виктор Медведчук задержал СБУ. Как отметили в Офисе президента, он был задержан не в Киеве. После чего президент Украины предложил обменять депутата от партии "Оппозиционная платформа – При жизни" на пленных Россией украинских военных. В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что дальше будут делать с задержанным Медведчуком. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.