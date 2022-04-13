В Кремле прокомментировали идею обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», кума Путина Виктора Медведчука. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что он не гражданин России. Более того, в России не знают, хочет ли сам Медведчук этого.

«Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», — цитируют Пескова российские СМИ.

При этом он отдельно поблагодарил Медведчука за «решение гуманитарных вопросов», добавив, что политик сам «принял непростое решение остаться на Украине и участвовать в судилище против себя».

Песков также подчеркнул, что «никакой военной операции в Украине не было бы, если бы в Киеве учитывали идеи Медведчука о нормализации отношений с Россией».