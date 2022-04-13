Русский солдат решил попрактиковаться в актерском мастерстве и изображал раненого гражданского, у которого из-за травмы головы произошла амнезия. Однако недолго музыка играла. Об этом идет речь в Telegram-канале Днепр областной. Случилось это в одной из больниц Кривого Рога. Таким образом, россиянин хотел укрыться от ответственности. Он привлек к себе немало внимания. В соцсетях даже начали репостить его фото с просьбой "найти родственников раненого парня".

Фото: Вот такие глаза он делал на камеру в больнице (t.me/dniprooblcentr) Но у него ничего не вышло. Личность россиянина была идентифицирована благодаря неравнодушным пользователям сети, нашедшим профиль врага в соцсетях РФ. "Актер" оказался воиной русской армии, который после ранения был покинут своим подразделением. После этого решил переодеться в гражданскую одежду и притворяться амнезией, чтобы она не была разоблачена. Впоследствии он планировал бежать из больницы и из Украины. "Воин вражеской армии задержан и передан в спецслужбы, которые после допросов отправят пленника в спецлагерь", — говорится в сообщении облсовета.

Фото: А вот здесь он вместе с другими военными РФ, в центре (t.me/dniprooblcentr) Ранее мы писали, что русский солдат Миша приехал к нашим спецназовцам на танке и сдал его за вознаграждение.