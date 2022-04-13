С начала полномасштабной войны России в Украине погиб 191 ребенок. При этом более 349 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

По состоянию на утро 13 апреля более 540 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. При этом 191 ребенок погиб и более 349 получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в: Донецкой области – 113, Киевской – 102, Харьковской – 79, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Херсонской – 38, Луганской – 36, Запорожской – 23, Киеве – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

Журналист, расследователь группы Bellingcat Христо Грозев считает, что Россия ложно считала, что украинский народ толерантен к Кремлю, а российских военных будут встречать как братьев. В этой фатальной для российского президента Путина ошибке виновата Федеральная служба безопасности.

Глава Луганской области Сергей Гайдай просит людей немедленно эвакуироваться, пока есть возможность.