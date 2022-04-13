В среду, 13 апреля, Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций против России. В частности, Швейцария ввела санкции против 200 россиян. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии. Пятый пакет санкции включает меры в области торговли, финансов и транспорта. Они включают запрет на импорт угля и других товаров, которые служат важным источником дохода для России (таких как древесина, цемент, морепродукты и водка), а также запрет на экспорт керосина и других товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России (включая промышленные). работы и некоторые химикаты). Новые санкции вступают в силу 13 апреля. Напомним, ранее президент Владимир Зеленский потребовал конкретных сроков отказа стран ЕС от российского газа и нефти. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.