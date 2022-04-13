Совет ЕС одобрил выделение Украине 500 млн евро из Европейского фонда мира (EPF). Таким образом, ЕС выделил в общей сложности 1,5 млрд. евро в поддержку поставок военной техники для Вооруженных сил Украины государствами-членами ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета ЕС. "Следующие недели будут решающими. Поскольку Россия готовится к наступлению на восток Украины, крайне важно, чтобы мы продолжали и наращивали нашу военную поддержку Украине для защиты ее территории и населения и предотвращения дальнейших страданий", — сказал Жозеп Боррель, верховный представитель по иностранным делам и политики безопасности Согласованные меры будут финансировать как предоставление техники, так и поставку ВСУ государствами-членами ЕС, включая средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, а также военную технику, предназначенную для оборонных целей. Срок действия мер помощи также продлевается на 24 месяца. Предыдущие меры помощи были согласованы 28 февраля и 23 марта 2022 года. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина победит Россию на поле боя и будет способствовать дополнительные поставки оружия из ЕС. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.