Словакия ведет переговоры о передаче Украине истребителей советского типа МиГ-29. В США подтвердили, что не оспаривают данные поставки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Foreign Policy Джека Детча в Twitter. "США "не возражают" против предоставления Украине истребителей с неподвижным крылом, таких как реактивные самолеты МиГ-29 советской эпохи", — написал журналист, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США. Всего на вооружении Словакии находится 12 Миг-29. Их планируют заменить более современными американскими F-16. Напомним, Пентагон отклонил предложение Польши о передаче истребителей МиГ-29 Украине. При этом ранее сообщалось, что Словакия может продать Украине гаубицы Zuzana. Также Словакия передала Украине противовоздушную систему C-300. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.