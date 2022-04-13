Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук намекнул на близкое прекращение деятельности парламентской фракции "Оппозиционная платформа – При жизни". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UA вместе. После начала войны РФ против Украины многие депутаты разных уровней от ОПЗЖ стали подозреваемыми в государственной измене. В ряде местных советов фракции политической силы самораспустились. "Не хочу делать спойлер, но я думаю, что в ближайшее время такой фракции в украинском парламенте не будет. Уже в ближайшее время", – заявил Стефанчук. После досрочных парламентских выборов-2019 "Оппозиционная платформа – При жизни" сформировала вторую по численности фракции Верховной рады. В нее входили 43 депутата. Напомним, что СБУ провела многоуровневую спецоперацию по задержанию лидера ОПЗЖ Медведчука 12 апреля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.