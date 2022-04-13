Российские оккупационные войска потеряли уже почти 20 тысяч воинов и по полторы сотни самолетов и вертолетов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 19800 человек,
танков ‒ 739 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1964 ед,
артиллерийских систем – 358 ед,
РСЗО — 115 ед,
средства ПВО — 64 ед,
самолетов – 158 ед,
вертолетов – 143 ед,
автомобильной техники — 1429 ед,
корабли /катера — 7 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 132.
Специальная техника – 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.Поддержите Народную Правду добровольным взносом
Журналист, расследователь группы Bellingcat Христо Грозев считает, что Россия ложно считала, что украинский народ толерантен к Кремлю, а российских военных будут встречать как братьев. В этой фатальной для российского президента Путина ошибке виновата Федеральная служба безопасности.
Глава Луганской области Сергей Гайдай просит людей немедленно эвакуироваться, пока есть возможность.