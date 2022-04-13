В Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов».

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком «Азов», который профессионально обеспечил это мероприятие.

Результаты?

1. «Азов» получил существенное подкрепление.

2. 36 бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьёзные возможности, фактически обрела второй шанс.

3. Защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны.

В общем, система обороны города приросла и укрепилась.

Вот что бывает, когда офицеры не теряют голову, а твердо сохраняют управление войсками.

Давайте и мы не терять.

Армия знает, что делает», — комментирует он в Facebook. Поддержите Народную Правду добровольным взносом

Напомним, накануне 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, подразделение которой находится сейчас в Мариуполе, сообщила, что больше не имеет боеприпасов для защиты города.