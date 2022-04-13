В Ровенской области совет обороны предоставил еще 6 разрешений на проведение взрывных работ в карьерах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля. В частности, с заявлениями на возобновление взрывных работ обратились: ДП "Камне-дробильный завод "ВИТА" частного предприятия "СОРИС"; ООО "Селищанский гранитный карьер"; ООО "Балашевский гранит"; ООО "Вировский карьер"; ГП "Регион — Инвест"; ООО "Клесовский кар' ер нерудного ископаемого "Технобуд". "Друзья, проживающие в населенных пунктах по соседству с этими карьерами – не пугайтесь, когда услышите взрывы. Экономика сегодня должна работать на ВСУ. Для этого делаем все возможное и невозможное", — говорится в сообщении. Ранее мы сообщали, что в Ровенской области изъяли более 200 автомобилей у пьяных водителей. Также мы писали, что в Ровно котельная на альтернативной энергии обеспечивает теплом треть города. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!