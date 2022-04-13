Комитет постоянных представителей одобрил рекомендацию Совета ЕС о конвертации банкнот гривны в валюту государств-членов. Цель состоит в том, чтобы оказать поддержку беженцам, которые испытывают трудности с обменом банкнот на валюту ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета ЕС. Рекомендация предлагает государствам-членам создать национальные схемы, позволяющие конвертировать гривны на аналогичных условиях по всему ЕС. Схемы позволят переселенцам из Украины, в том числе детям, обменивать до 10 тысяч гривен (около 310 евро) на человека. Это будет бесплатно и по официальному обменному курсу, опубликованному Национальным банком Украины. Продолжительность обмена составит минимум три месяца. Теперь рекомендация будет официально принята Советом в письменной форме. Ориентировочная дата принятия – 19 апреля. Рекомендации не являются юридически обязывающими актами. Таким образом, фактическое внедрение и создание схем должны решаться государствами-членами в соответствии с их национальными нормами. Ряд стран ЕС уже разработали на эти цели национальные механизмы. Как отмечается в сообщении, из-за российской военной агрессии Национальный банк Украины был вынужден приостановить обмен банкнот гривны на иностранную валюту, чтобы защитить ограниченные валютные резервы страны. Это повлияло на конвертируемость банкнот гривни в странах ЕС, где многие банки не желали обменивать гривну из-за валютных рисков. С момента вторжения России в Украину более 4 миллионов человек, спасаясь от войны, прибыли в ЕС. Отметим, с 25 марта начало работу соглашение между Национальным банком Польши и Национальным банком Украины по обмену наличной гривны на польские злотые. Совершеннолетние граждане Украины смогут обменять до 10 тысяч гривен наличными на одного человека. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.