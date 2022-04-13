В Сумской области российские кафиры убили более 100 мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого на брифинге. По его словам, значительное количество людей считаются пропавшими без вести, их сейчас разыскивают. К тому же есть люди, находящиеся в плену. "Погибли более 100 мирных жителей, но, к сожалению, эта цифра увеличивается с каждым днем, потому что находят тела — со связанными руками, со следами пыток, расстрелянные выстрелами в голову, это страшные вещи. Очень много граждан, о судьбе которых мы вообще ничего не знаем – на дорогах и трассах, в лесах найдены расстрелянные машины, а что случилось с людьми из этих машин неизвестно", — сказал он. Живицкий также отметил, что в больницах много раненых, также много раненых горожан в больницах соседних областей. "Очень серьезная психологическая травма у тех, кто перенес оккупацию, у людей, через населенные пункты которых проезжали колонны из тысяч единиц вражеской техники. Оккупанты обстреливали все вокруг, стреляли из танков, автоматов, гранатометов по мирным жителям, по старикам с детьми. Наши люди на болотах прятались, на сельхозпредприятиях, в силосных ямах. Это был террор и ужас, который чинили россияне у нас в регионе", — добавил Дмитрий Живицкий. Ранее мы сообщали, что Украина освободила из российского плена супругов из Сумской области. Напомним, война РФ против Украины длится 49-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!