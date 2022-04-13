В Украине с 24 февраля действует военное положение, введенное из-за войны войны с Россией. Оно заканчивается 25 апреля, но его могут продлить. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Федора Вениславского. Нардеп напомнил, что режим военного положения в Украине действует до 25 апреля. "Соответственно, будет инициатива президента (Украина – ред.) о продолжении, потому что, к сожалению, война не закончилась", — сказал Вениславский в эфире национального телемарафона. Напомним, Верховная рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов. Отметить, Совет 15 марта продлил военное положение в стране еще на 30 дней — до 25 апреля. Война России против Украины длится 49-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!