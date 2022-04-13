Вооруженные силы Украины ищут российские комплексы беспроводной связи «Редут». И просят помощи у украинцев для их выявления.

Об этом сообщает замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

«ВСУ просят помощи: разыскивают российские комплексы связи «Редут-2УС». Эта установка предназначена для построения закрытой беспроводной связи. Через нее рашисты получают и дают команды, а также обмениваются информацией между собой. Уничтожение «Редут-2УС» позволяет оборвать эту связь», — отметил он.

В связи с этим Вооруженные силы призывают украинцев при обнаружении таких комплексов связи присылать фото или видео в чатбот є-Ворог.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

Журналист, расследователь группы Bellingcat Христо Грозев считает, что Россия ложно считала, что украинский народ толерантен к Кремлю, а российских военных будут встречать как братьев. В этой фатальной для российского президента Путина ошибке виновата Федеральная служба безопасности.

Глава Луганской области Сергей Гайдай просит людей немедленно эвакуироваться, пока есть возможность.