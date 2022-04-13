В этом месяце Южная Корея планирует предоставить Украине дополнительную нелетальную помощь на сумму 2 миллиарда вон (1,6 миллиона долларов США).

Об этом сообщает Yonhap News.

Сеул намерен отправить в Украину бронежилеты, шлемы, медикаменты и продукты питания, готовые к употреблению.

Что касается отправки оружия, о чем просил президент Владимир Зеленский, то в Сеуле подчеркивают, для этого есть «ограничения». Поддержите Народную Правду добровольным взносом

Напомним, выступая на космодроме «Восточный» вместе с Лукашенко, Путин заявил, что столкновение с антироссийскими силами, которых выращивали в Украине, было неизбежно, это был вопрос времени. По его словам, ВКС РФ в ходе «спецоперации в Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно».

Начальник Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Кирилл Буданов предупредил, что российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и взрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах, а также нанесением ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма.

The Independent пишет, что российский президент Владимир Путин переселяет украинцев с временно оккупированных территорий в Сибирь и за Полярный круг.