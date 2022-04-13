Президенты Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда, Эстонии Алар Карис и Латвии Эгилс Левитс в рамках своего визита в Украину посетили Бородянку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Литвы Гинатаса Науседи в Twitter. "Сегодня посетил Бородянку. Именно здесь проявилась темная сторона человечества. Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными", – написал он. Науседа подчеркнул, что все военные преступники должны быть привлечены к ответственности на международном уровне. В свою очередь президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Украина заслуживает масштабных усилий по восстановлению, подобно плану Маршалла. "Ирпень, Бородянка несут на себе свежие шрамы российского разрушения. Искривленные обломки домов, церквей и мостов. Украина заслуживает масштабных усилий по восстановлению, подобно плану Маршалла, который помог Западной Европе восстановиться после Второй мировой войны. Пора планировать — сейчас", — написал он в Twitter.

Фото: визит президентов стран Балтии и Польши в Бородянку (twitter.com/GitanasNaused)

Ранее сообщалось, что президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латвии едут в Киев с мощным посланием. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.