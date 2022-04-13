Россия ложно считала, что украинский народ толерантен к Кремлю, а российских военных будут встречать как братьев. В этой фатальной для российского президента Путина ошибке виновата Федеральная служба безопасности.

Такое заявление в интервью ВВС сделал журналист, расследователь группы Bellingcat Христо Грозев. У него спросили, откуда взялась убежденность в том, что российских оккупантов в Украине будут встречать с цветами, Грозев перечислил ряд причин для этого:

«Во-первых, была заинтересованность именно этим делом со стороны ФСБ, которая готовила все эти отчеты и анализы, доказывала свою важность и роль. И они в этих анализах преувеличивали шансы, что Украина будет поддерживать российское вторжение, что их агенты, которых сотни и тысячи по Украине, выйдут и создадут какое-то политическое движение в пользу так называемых освободителей. То есть это были ложные данные, которые пятая служба ФСБ передавала руководству Кремля».

С другой стороны, добавляет журналист, после 2014 года Россией руководят те же люди, которые не воевали в Украине и имеют ложное представление о реальном отношении здесь к россиянам.

«Я со многими из них общался в последнее время: они реально вообще не понимают, что украинский народ сейчас напрочь отличается от украинского народа 10 лет назад, который был толерантным к Кремлю и считал, что, возможно, это было приемлемой формой существования. Они совсем не понимают, какой за последние семь-восемь лет был переломный период для украинского народа. Поэтому они считали, что Украина — это просто младший брат, который и сейчас смотрит на нас как на большого брата».Поддержите Народную Правду добровольным взносом

Напомним, выступая на космодроме «Восточный» вместе с Лукашенко, Путин заявил, что столкновение с антироссийскими силами, которых выращивали в Украине, было неизбежно, это был вопрос времени. По его словам, ВКС РФ в ходе «спецоперации в Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно».

Начальник Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Кирилл Буданов предупредил, что российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и взрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах, а также нанесением ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма.

The Independent пишет, что российский президент Владимир Путин переселяет украинцев с временно оккупированных территорий в Сибирь и за Полярный круг.