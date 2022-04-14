Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозил России ответными ударами в случае ракетных ударов по правительственным зданиям в Киеве.

Соответствующее заявление он сделав в интервью для канала «Фейгин Live».

Напомним, накануне Минобороны РФ пригрозило Киеву ударами по правительственным зданиям в Киеве:

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ. Если удары продолжатся, ВС РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве».

По словам Арестовича, Украина готова к ударам, но и сама располагает прекрасными возможностями для ответного удара.

«Нужно просто запомнить, что на любой выстрел по нашим органам управления у нас найдется своя резьба. Тут нужно быть аккуратным в вопросе поднятия ставок. Возможности по России, сразу хочу сказать, у нас прекрасные. И то, что мы их пока не используем, ну любая война, она имеет степень эскалации. Хотите эскалировать, давайте эскальнем», — отметил Арестович.27:43 Возможен ли удар по Киеву? У Украины будет чем ответить.

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Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по российским позициям на территории аэродрома в Чернобаевке, уничтожив склад с боеприпасами противника.

Российский крейсер «Москва», который был подбит накануне, получил серьезные повреждения.